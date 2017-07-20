20.07.2017 20:08:47
STAT: Türk Telekom Stadı
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Gomis
ÖSTERSUNDS: Aly Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mensah, Mukiibi, Widgren, Nouri, Bachirou, Gero, Sema, Ghoddos
Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşacak.
GALATASARAY - ÖSTERSUNDS
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Bastian Dankert
SAAT: 20.30
YAYIN: SMARTSPOR
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Gomis
YEDEKLER: Eray, Serdar, Eren Donk Tarık, Rodrigues, Koray
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
ÖSTERSUNDS: Aly Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mensah, Mukiibi, Widgren, Nouri, Bachirou, Gero, Sema, Ghoddos
TEKNİK DİREKTÖR: Graham Potter