21.07.2017 10:51:11

Galatasaray, Lucescu ile görüşecek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dün akşamki hezimetten sonra artık Lucescu’yu getirmekten başka çaresi kalmadı.

İlk kez Avrupa arenasına çıkan zayıf rakibi Östersunds'a elenen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Mircea Lucescu'yu getirmekten başka çaresi kalmadı.

İsveç'teki 2-0'lık yenilginin ardından Mariano transferini açıklayan ve devamında “Uçaklar inmeye devam edecek” sözleriyle zaman kazanıp, taraftar tepkisini bir nebze olsun dindiren Özbek, dünkü hezimetin ardından çaresiz kaldı.

Tüm stadın istifaya çağırdığı Başkan Özbek, sezonun kalan bölümünü daha normal seyrinde geçirmek için artık Lucescu'yu göreve getirmek zorunda. Başkan, en kısa zamanda Tudor'un sözleşmesindeki 400 bin euroluk tazminat maddesini kullanıp, Hırvat çalıştırıcı ile yolları ayırmayı planlıyor.

“Göreceğiz” demişti

Lucescu'yla ilk görüşme de zaman kaybetmeden yapılacak. Son olarak Zenit'i çalıştıran ve Rusya'da umduğunu bulamayan Rumen çalıştırıcı şu an boşta. Kısa süre önce Lozan'daki Fenerbahçe-A.Bilbao maçını izleyen Luce, Galatasaray sorularına, “Göreceğiz. Bir şey diyemem” cevabını vermişti. 71 yaşındaki hocayı göreve getirmek için Başkan Özbek tüm kozları oynayacak.