06.05.2017 21:55:06

Galatasaray, Kasımpaşa'ya boyun eğdi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 yenildi- Teknik direktör Tudor, Bruma'yı 18. dakikada oyundan çıkardı- Galatasaraylı oyuncu Tolga Ciğerci, çift sarı karttan kırmızı kartla 59. dakikada oyundan atıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun çıktığı maçta rakibine 3-1'lik sonuçla boyun eğdi.

Geride kalan hafta Bursaspor'u deplasmanda 5-0 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, sahasında Kasımpaşa'ya 25. ve 81. dakikalarda Castro, 63. dakikada da Turgut Doğan Şahin'in golleriyle mağlup olarak taraftarlarını yine üzdü.

Maçta sarı-kırmızılı takımın tek golünü ise 90+1. dakikada Sneijder attı.

Galatasaray, evinde Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa karşılaşmasını da yitirerek iç sahada üst üste 2 maçtan puan çıkaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 30. hafta sonunda 52 puanda kalarak, 3. sıradaki Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi müsabakası öncesi, sarı-lacivertli ekiple puan farkını azaltma şansını da yitirdi.





- Bruma 18. dakikada oyundan alındı





Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, maçın henüz 18. dakikasında oyundan çıkarıldı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Bruma, teknik direktör Igor Tudor tarafından 18. dakikada sürpriz bir şekilde kenara alındı.

Oyuncunun herhangi bir sakatlığının olmadığı, oyuncu değişikliğinin teknik direktör tercihi olduğu duyuruldu. Bruma'nın yerine oyuna Rodrigues dahil edildi.





- Galatasaray penaltı bekledi, Kasımpaşa golü attı





Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazları yaptığı sırada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi.

Ceza sahası içinde Rodrigues'in kafa vuruşu sonrası top Kasımpaşa savunmasında Abdullah Durak'ın koluna çarparken, hakem Özgür Yankaya devam kararı verdi.

Sarı-kırmızılı oyuncuların hakeme yönelik yoğun itirazlarının olduğu sırada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, Turgut Doğan Şahin skoru 2-0'a getiren golü attı.





- Tolga Ciğerci kırmızı kart gördü





Sarı-kırmızılı oyuncu Tolga Ciğerci, çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçın 10. dakikasında ilk sarı kartını alan Tolga, 59. dakikada Pavelka'ya arkadan yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartını görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tolga, 31. haftada Gaziantepspor'la yapılacak maçta cezalı duruma düştü.





- Tudor'la 10. lig maçında 5. yenilgi





Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor idaresinde çıktığı 10. lig maçında 5. yenilgisini aldı.

Jan Olde Riekerink'ten koltuğu devralan ve 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasıyla siftah yapan Tudor, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri bir türlü karşılayamadı.

Tudor yönetiminde çıkılan 10 lig maçında, 5 yenilgi, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alındı.





- Kasımpaşa deplasmanda ilk kez 3 gol attı





Bu sezon ligdeki deplasman maçlarında beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Kasımpaşa, Galatasaray filelerini 3 kez havalandırarak bir ilki gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon bir deplasman maçında ilk kez 3 gol birden bulmayı başardı.

Kasımpaşa, 15. deplasman müsabakasında 4. galibiyetini elde etti.