06.05.2017 19:30:02

Galatasaray-Kasımpaşa maçından notlar

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Tudor, 5-0 kazanılan Bursaspor maçının kadrosunu bozmadı- Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'nın cezası sonrası, Kasımpaşa önünde taraftar desteğinden yoksun kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroda değişikliğe gitmedi.

Hırvat teknik adam, geride kalan hafta deplasmanda Bursaspor'a karşı 5-0 kazanılan maçın başlangıç 11'ini, Kasımpaşa önünde de aynen sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçına, Bursaspor karşılaşmasında olduğu gibi Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Sneijder, Podolski 11'iyle çıktı.





- Seyircisiz oynama cezasını çekti





Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezası sebebiyle, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıktı.

Müsabakayı sarı-kırmızılı taraftarların izleyememesinden dolayı Türk Telekom Arena'nın tribünleri boş kalırken, az sayıda Kasımpaşa taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu sezon ikinci kez bir karşılaşmaya taraftarından yoksun çıkan Galatasaray, TFF Süper Kupa maçındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasını seyircisiz oynamıştı.





- Semih Kaya, formayı kaptırdı





Sarı-kırmızılı oyuncu Semih Kaya, tedavisinin tamamlanmasına karşın ilk 11'de yer alamadı.

Alt arka adalesindeki ağrı nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan Semih Kaya, hafta içi takımla çalışmalara başlamasına karşın Kasımpaşa önünde teknik direktör Tudor'un ilk 11'deki tercihleri arasına giremedi.

Semih, maça yedekler arasında başladı.