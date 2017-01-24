24.01.2017 18:42:03

Galatasaray işi sıkı tuttu

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası'nda son grup maçı 24 Erzincanspor karşılaşması için işi sıkı tuttu. Hollandalı teknik adam, takımın as isimlerini ilk 11'de sahaya sürdü.

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Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası'nda son grup maçı 24 Erzincanspor karşılaşması için işi sıkı tuttu. Hollandalı teknik adam, takımın as isimlerini ilk 11'de sahaya sürdü.Yeni transferler Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'in yanı sıra, takımın en önemli isimleri Sneijder, Bruma, Podolski ve Nigel de Jong, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Geride kalan 5 maçta bu futbolculardan 1 ya da 2 ismi ilk 11'e dahil eden Riekerink, grubun son maçında önemli oyuncularını sahaya sürdü.Sneijder ilk kez 11'deGrupta oynanan 5 maçta Hollandalı yıldızı ilk 11'de oynatmayan Riekerink, 24 Erzincanspor karşısında alınabilecek bir mağlubiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda havlu atma riskini göze alamadığı için Sneijder'i ilk 11'de sahaya sürdü. Lig maçı ciddiyetinde bir ilk 11'le sahaya çıkan Galatasaray, Karabükspor'la oynanan karşılaşmaya benzer bir kadroyla sahada yer aldı. Karabük deplasmanında forma giyen isimlerden Muslera, Carole, Yasin, Selçuk İnan ve bu maçta kırmızı kart gören Hakan Balta'nın yerine, Cenk Gönen, Linnes, Semih Kaya, Garry Rodrigues ve Sneijder 24 Erzincanspor mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.Cenk, Semih, Linnes ve JosueGalatasaray'ın 24 Erzincanspor ile deplasmanda oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede, bugün sahaya çıkan takımdan yalnızca 4 isim ilk maçta 11'de forma giymişti. Cenk Gönen, Linnes, Semih Kaya ve Josue, Erzincan'da oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken, Riekerink rakibiyle oynayacağı 2. mücadelede tam 7 ismi değiştirdi.