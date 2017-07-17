17.07.2017 11:40:26
Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano Ferreira Filho, bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı savunmacının kontrollerinde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Mariano, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano Ferreira Filho, bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı savunmacının kontrollerinde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
Mariano, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan resmi sözleşmeye bugün saat 14.30'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza atacak.