17.07.2017 11:40:26

Galatasaray'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Mariano, bu sabah sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano Ferreira Filho, bugün sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı savunmacının kontrollerinde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.



Mariano, kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan resmi sözleşmeye bugün saat 14.30'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza atacak.