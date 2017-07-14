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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
14.07.2017 16:23:38

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Turu ilk maçında deplasmanda Östersunds'a 2-0 kaybederek turu zora sokan Galatasaray, 20 Temmuz Perşembe günün İstanbul'da bu maçın rövanşını oynayacak. Maçı 3 farklı kazanması halinde 3. tura yükselecek olan sarı-kırmızılılar, aksi takdirde Avrupa Ligi defterini kapatacak.

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde Azerbaycan'dan Inter Bakü takımı ile Lüksemburg'dan CS Fola Esch, takımlarının galibi 3. turdaki rakibi olacak. İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Inter Bakü sahasında 1-0 kazanmıştı.

INTER BAKÜ FAVORİ

Turun favorisi olarak görünen Azeri takımı Inter Bakü, Azerbaycan Premier Ligi'nde ligi üçüncü sırada tamamladı. 20 yıl önce kurulan kulüp, toplamda 2 kez Azerbaycan şampiyonluğuna ulaştı. Inter Kkadrosunda 2 yabancı oyuncu bulunduran Bakü

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. turdan start verdi. Bakü, Sırbistan temsilcisi Lucani'yi 2 maçta da yenerek 2. tura yükseldi.

Teknik direktörlüğünü Zaur Svanadze'nin yaptığı Inter Bakü, maçlarını 5.333 kapasiteli Inter Arena'da oynuyor.

EN GOLCÜSÜ ALİYEV

Geçtiğimiz sezon takımın en golcü futbolcusu 30 maçta attığı 12 golle Rauf Alivey oldu.

TAKIM KADROSU:

Kaleci: Orkhan Sadigli, Salahat Aghayev, Shahin Zakiyev

Savunma: Tarlan Guliyev, Ilkin Qirtimov Slavik Alkhasov, Rijat Garayev, Sertan Tashkin, Denis Silva; Murad Gayali, Adrian Scarlatache,

Orta saha: Samir Zargarov, Agshin Guluzade, Nizami Hajiyev, Mirhuseyn Seyidov, , Fuad Bayramov, Jabir Amirli, Mirsahib Abbasov , Mammad Guliyev

Forvet:, Gara Garayev, Pardis Fardjad-Azad, Rauf Aliyev, Pardis Fardjad-Azad.

KÖKLÜ KULÜP CS FOLA ESCH

Tam adı Sporting Circle Fola Esch olan Fola Esch kulübü, 111 yıl önceye dayanan tarihi bir futbol kulübü. Geçtiğimiz sezon Lüksemburg Ligi'ni 3. sırada tamamlayıp Avrupa vizesi aldı. Maçlarını 3.950 kapasiteli Stade Emile Mayrisch'te oynayan takımın Teknik Direktörü Lüksemburglu Jeff Strassfer...

TAKIMIN YARISI YABANCI

Lüksemburg Ligi'nde 7 şampiyonluğu bulunan CS Fola Esch'nin kadrosunda 12 yabancı futbolcu ile dikkat çekiyor. Mütevazi bir bütçeye sahip olan Lüksemburg takımının mali değeri 1.2 milyon Euro UEFA 1. ön eleme turunda Moldova ekibi Milsami'yi eleyen Fola Esch ilk maçta 1-0 kaybetmişti.

TAKIM KADROSU:

Kaleciler: Thomas Hym, Emanuel Cabral, Chris Clement

Savunma: Billy Bernard, Tom Laterza, Mehdi Kirch, Cédric Sacras, Joel Teles, Peter Chrappan, Julien Klein

Orta saha: Jakob Dallevedove, Ryan Klapp Jakob Dallevedove, Michel Bechtold, Enis Saiti, Alex Cvetkovic, Jordy Peiffer

Forvet: Stefan Lopes , Gerson Rodrigues, Christophe Martin-Suarez, , Samir Hadji, , Stefano Bensi Corentin Kocur.


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