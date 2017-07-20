20.07.2017 14:46:59

Galatasaray'ın kader maçı! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşacak.

Sarı kırmızılı temsilcimiz, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında tur atlamak için mücadele edecek. Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor. Karşılaşmanın 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Sakatlığı nedeniyle Östersunds ile oynanan ilk maçta görev alamayan yeni transfer Younes Belhanda, rövanşta yerini alabilecek. Faslı futbolcu, teknik direktör Igor Tudor'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

GALATASARAY - ÖSTERSUNDS

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Bastian Dankert

SAAT: 20.30

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

ÖSTERSUNDS: Keita, Pettersson, Papagiannopoulos, Mukiibi, Widgren, Mensah, Nouri, Bachirou, Sema, Ghoddos, Gero

TEKNİK DİREKTÖR: Graham Potter