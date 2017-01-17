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17.01.2017 20:56:52
Galatasaray ilk yarıyı önde kapattı
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Elazığspor, evinde Galatasaray'la karşılaşıyor
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Elazığspor, evinde Galatasaray'la karşılaşıyor. 9. dakikada Podolski'nin attığı gol ile sarı-kırmızılı ekip devre arasını 1-0 önde kapattı.
(Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç/İHA)
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