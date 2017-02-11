SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Galatasaray ile Kayserispor 42. randevuda
11.02.2017 12:50:59

Galatasaray ile Kayserispor 42. randevuda

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, TT Arena'da karşılaşacağı Kayserispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda ev sahibi ekibin 25'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, TT Arena'da karşılaşacağı Kayserispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda ev sahibi ekibin 25'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-kırmızılılar; 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 39 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayseri ekibi ise 4 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile topladığı 16 puanla 17. sırada. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele ise 1-1 sona ermişti.

Zirve takibi sürüyor

Kupada elendikten sonra gözünü lige çeviren Galatasaray, şampiyonluk hedefi yolunda kayıp vermek istemiyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i takip eden sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Kardemir Karabükspor maçında puan kaybetmesinin ardından bu şansı iyi kullanmak istiyor.

42. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 41 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 2 kez galip gelebildi. 13 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 87 kez fileleri havalandırırken, Kayseri temsilcisi ise 29 gol kaydetti.

Sneijder yok, Selçuk belki

Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu işleri zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakeşehir ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Sneijder, Selçuk ve Carole sakatlanmış oyuna devam edememişti. Tedavilerine başlanan oyuncuların hızlı gelişimi teknik heyeti sevindiriyor. Sneijder'in en erken 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayacağı açıklanırken, Selçuk ile Carole'un durumlarının ise oyuncu, teknik heyet ve sağlık kurulunun alacağı ortak karardan sonra netleşecek. Öte yandan kas ağrısı hisseden Eren Derdiyok'un da durumunun maç saati belli olacak.

Tolga sevinci

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaray'ın orta sahası oyuncusu Tolga Ciğerci'nin tamamen iyileştiği belirtildi. Yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Ciğerci bu hafta içi Eyüpspor ile oynanan maçta süre aldı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in şans vermesi halinde 24 yaşındaki oyuncunun, Kayserispor karşısında oynayabileceği bildirildi.

1 derecede sarı-kırmızılı mücadele

Galatasaray ile Kayserispor arasında TT Arena'da oynanacak mücadele soğuk havada geçecek. 10 Şubat Cuma gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgasının hafta sonu daha da şiddetli geçeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre gün içinde kar ve yağmur yağışı beklenirken, karşılaşmanın oynanacağı saat 19.00'da hava sıcaklığının 1 derece olması ön görülüyor.

Düdük Göçek'te

İki takım arasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da oynanacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Galatasaray, Göçek yönetimindeki 24 maçta; 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda Hüseyin Göçek sarı-kırmızılı futbolculara 53 sarı, 1 de kırmızı kart gösterdi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Bakan Özlü’den KOBİ’lere müjde
Bakan Özlü’den KOBİ’lere müjde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'Bu yıl 2,5 milyar lira bütçeyle bu programı daha da genişlettik. KOBİ’lerimiz için 10,3 milyar lira faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız' dedi.
11.02.2017 13:22:45
'Cep'te ihracat arttı, ithalat geriledi
'Cep'te ihracat arttı, ithalat geriledi
Cep telefonunda ithalat tutarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldı, ihracat tutarı yüzde 127 arttı.
11.02.2017 13:18:05
İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon
İstihdam seferberliğinde hedef 2 milyon
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 'Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz.' dedi.
11.02.2017 13:15:01
Çavuşoğlu: Haber yazdığı için tutuklu gazeteci yok
Çavuşoğlu: Haber yazdığı için tutuklu gazeteci yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye'de haber yazdığı için tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Eğer varsa kim olduğunu bilmek isterim.' dedi.
11.02.2017 13:05:55
'Bilgen’e Kur’an-ı Kerim verilmedi' haberlerine açıklama
'Bilgen’e Kur’an-ı Kerim verilmedi' haberlerine açıklama
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'Ayhan Bilgen’e Kur’an-ı Kerim verilmedi' şeklinde yayınlanan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.
11.02.2017 12:46:52
Sivas’ta IŞİD operasyonu: 17 gözaltı
Sivas’ta IŞİD operasyonu: 17 gözaltı
Sivas’ta IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
11.02.2017 12:18:29
Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü
Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü
Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı bildirildi.
11.02.2017 12:09:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
Barzani onay verdi! PKK'nın içindeki Ezidiler...
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
Ruhani'den ABD'ye mesaj: İran'a ve İranlılar'a saygı duymayı öğrenmeliler
Ruhani'den ABD'ye mesaj: İran'a ve İranlılar'a saygı duymayı öğrenmeliler
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
'Türkiye, askerlerini o binaya yerleştirdiğini Rusya'ya söylememiş olabilir'
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
TSK'dan Rusya'ya koordinat cevabı
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Esed Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yalanladı
Esed Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yalanladı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları