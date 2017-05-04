Galatasaray ile Kasımpaşa 26. randevuda
İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 16'sını Galatasaray, 3'ünü Kasımpaşa kazandı- Galatasaray'ın 50 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdiGalatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 25 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 3 kez galip gelebildi.
Galatasaray'ın 50 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
- En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Arena'daki maçta 4-0 galip geldi.
- Maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sezon 1. Maç 2. Maç
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1959-1960 0 - 0 4 - 0
1960-1961 0 - 0 1 - 0
1961-1962 2 - 1 0 - 0
1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)
1963-1964 0 - 0 5 - 0
2007-2008 1 - 0 0 - 1
2009-2010 3 - 1 4 - 1
2010-2011 3 - 0 3 - 1
2012-2013 2 - 1 1 - 2
2013-2014 1 - 1 0 - 4
2014-2015 2 - 1 3 - 2
2015-2016 2 - 2 4 - 1
2016-2017 2 - 1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.