28.02.2017 10:20:01

Galatasaray HDI Sigorta yarı final peşinde

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibiyle karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında galip gelmesi ya da 3-2 mağlup olması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Galatasaray HDI Sigorta'nın rövanşı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde ise turu geçecek takımı altın set belirleyecek.

Galatasaray HDI Sigorta, turu geçerse Fakel Novy Urengoy (Rusya) - TIF Viking (Norveç) eşleşmesinin galibiyle finale kalma mücadelesi verecek.