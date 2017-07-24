24.07.2017 14:04:21

Galatasaray fiyatı duyunca masadan kalktı

Galatasaray'da Imbula'nın alternatifi olarak görülen Osmanlısporlu Badou Ndiaye'nin bonservisi için başkent ekibi, dudak uçuklatan bir bedel talep etti.

Galatasaray'ın Badou Ndiaye için yaptığı ön görüşmeler sonuçsuz kaldı. Sarı kırmızılılar Imbula'nın alternatifi olarak gördüğü futbolcunun transferi için başkent ekibinden bilgi alırken oyuncunun bonservis bedeli için 10 milyon euro istendiği belirtildi.

West Ham United'ın da girişimlerde bulunduğu Ndiaye için istenen rakamın ardından sarı kırmızılılar Senegalli futbolcunun transferini askıya aldı. Sarı kırmızılıların Imbula için Stoke City kulübüyle son bir görüşme yapacağı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı belirtildi.

Badou Ndiaye geçtiğimiz sezon Osmanlıspor formasıyla 42 resmi maça çıktı. Senegalli orta saha oyuncusu bu mücadelelerde 7 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.