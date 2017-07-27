28.07.2017 11:47:17

Galatasaray, Fernando transferinde sona geldi!

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando transferinde sona geldi.

Bein Sports'da yer alan habere göre Galatasaray, bir süredir takipte olduğu 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Fernando için İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşma noktasına ulaştı.

6 milyon euro isteyen Manchester City'e önce 4.5 milyon euro teklif eden Galatasaray, 5 milyon 250 bin euroya kadar çıkarken iki tarafın anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

AVUSTURYA KAMPINA KATILMASI PLANLAR ARASINDA

Sarı kırmızılıların renklerine bağlamayı planladığı Fernando ile son detayları görüşecek. Anlaşma sağlanan sağ kanat oyuncusu Sofiane Feghouli transferinin resmi açıklamasının yapılması bekleniyor.

Galatasaray, Feghouli ile Fernando'nin gelecek hafta başından itibaren Avusturya kampına katılmasını sağlamayı planlıyor.

ÜCRET PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Sarı kırmızılılar orta saha oyuncusu Osmanlıspor'daki Badou Ndiaye transferi konusunda ise bonservis ücreti için pazarlığı sürdürüyor.