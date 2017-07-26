27.07.2017 09:53:12

Galatasaray, Fernando ile anlaştı!

Özellikle orta saha ve kanat transferlerine ağırlık veren Galatasaray, Feghouli ve Ndiaye'den sonra Fernando ile de el sıkıştı.

Galatasaray yönetimi, Tudor'un istediği dikkate aldı ve 30 yaşındaki ön libero Fernando ile 2.9 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Brezilyalı, 3 yıllık ve puan başına da 5 bin Euro'luk teklifini kabul edip beklemeye geçti, yani Ndiaye gibi Fernando'nun transferi de Galatasaray ile kulübünün anlaşmasına kaldı. Şimdi gözler Manchester City'e çevrildi.

Fernando ile el sıkışan Galatasaray, City'ye yaptığı teklifte artışa gitti. İngiliz kulübüne Fernando için ilk teklifini 4 milyon Euro olarak yapan sarı kırmızı ekip, bu rakamı 4 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. İngiliz kulübüyle görüşmelerini sıklaştıran Galatasaray, orta sahadaki diğer gözdesi Ndiaye için de Osmanlıspor ile kıran kıran bir pazarlık halinde bulunuyor.