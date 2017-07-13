13.07.2017 15:47:50

Galatasaray'dan taraftarına uyarı

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turunda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds maçına ilişkin taraftarına uyarıda bulundu.

Galatasaray'dan taraftara uyarı geldi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaşacakları Östersunds karşılaşması öncesi UEFA tarafından 4 kasım 2014'de oynanan Borussia Dortmund maçının ardından ertelemeli olarak verilen saha kapama cezasının yürürlüğe girmemesi için taraftarı sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.