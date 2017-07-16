16.07.2017 14:36:11

Galatasaray'dan taraftarı çıldırtan Muslera karar!

Galatasaray taraftarı, Wesley Sneijder'in ayrılığının şokunu henüz atlatamamışken, yönetimden yeni bir flaş hamle geliyor.

Yönetimin, senelik 3 milyon 570 bin euro garanti ücret ve maç başı 20 bin euro alan Fernando Muslera'yı maliyetinden dolayı satmak istediği öğrenildi.

İddiaya göre oyuncunun menajerinden kulüp bulması istendi. Menajer Daniel Fonseca da 31 yaşındaki file bekçisini isteyen İtalyan kulüpleri Napoli ve Roma'yla görüştü.

İtalyan basınına göre, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Roma ve Napoli uygun bir bonservisle işi bitirebilir. Bu haberlerin yayılması üzerine zaten öfkeli olan Galatasaraylı taraftarlar tamamen çileden çıktı.

Sneijder gibi çok önemli bir yıldızla yolları ayıran Galatasaray'da taraftarlar şimdi de Muslera korkusunu yaşamaya başladı. Uruguaylı kaleci Muslera bu sezon Galatasaray'da 7.sezonunu yaşayacak.