27.07.2017 12:28:45

Galatasaray'dan Lucescu açıklaması!

Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için su sabah Romanya'ya gitti. Topsakal, yolculuk öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS'da yer alan habere göre, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için su sabah Romanya'ya gitti. Topsakal, yolculuk öncesinde açıklamalar da bulundu.

İşte Can Topsakal'ın yaptığı açıklamalar...

"ÜST AKIL OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”

“Lucescu ismi doğru. Anrenör olarak almayacağız üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum. Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak.”