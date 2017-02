12.02.2017 23:44:56

Galatasaray'dan 'hoca' açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maçta istemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Nazifoğlu, Kayserispor ile önemli bir maç yaptıklarını vurgulayarak, "Kazansaydık ligde ikinci sıraya gelecektik. Bu haftayı, yok sayıyoruz. Çünkü bütün takımlar kaybetti. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok klişe bir kelime ama yapılacak bir şey yok." dedi.



Levent Nazifoğlu, teknik direktör değişikliği yapmayı düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:



"Kim gelecek mesela, şu anda yararlı olacak kimi getirebilirsiniz? Yapılacak bir teknik direktör değişikliğinin takıma yarardan çok zarar vereceğini düşünüyoruz. Şu anda yönetim olarak fikrimiz, yeni gelecek teknik direktörün bize 3-4 hafta kaybettireceğidir. Teknik direktör konusunun bu kadar ayyuka çıkmasının nedeni her hafta başka bir adayı yazmanızdır. Bu durumdan dolayı seyircinin de aklı karışıyor. Teknik direktör konusunda emin olun şu ana kadar hiçbir isimle görüşmedik. Igor Tudor, Raşit Çetiner, Hasan Şaş, Addullah Avcı, Fatih Terim'in isimleri söylendi ama hiçbiri ile görüşmedik. Herhalde haber bulamıyorsunuz. Biri söylüyor ve kendi yalanına kendisi de inanıyor."



"Riekerink'i bir türlü koruyamadık"



Levent Nazifoğlu, teknik direktörleri Jan Olde Riekerink'e yönelik eleştirileri çok acımasızca bulduğunu dile getirdi.



Hollandalı teknik adamla yollarına devam edeceklerini aktaran Nazifoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada Riekerink'in en büyük problemi, gerçekten herkes ona dokunabildi. Burada başta benim zaafım oldu. Riekerink'i bir türlü koruyamadık. Herkes ona acımasızca dokunabildi ve bundan zevk aldı. Riekerink her zaman tartışılır halde ve insanların ağzına sakız oldu. Onun için hep güçsüz göründü. Ben Riekerink'in bu kadar şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Yenseydik bugün, o methiyeler düzdüğünüz Abdullah Avcı'nın üstünde olacaktı. Abdullah Avcı da o methiyelerin hepsini hak ediyor. Bunun kararını siz verin. Bu kadar acımasız olmamak lazım. Sırf günü kurtarmak için dışarıdan gelen bir insanı yerden yere vurmamak lazım."



"Ödemeler iyi gelmedi"



Nazifoğlu, futbolculara yakın dönemde yapılan ödemelerin hatırlatılması üzerine, "Futbolculara yapılan ödemeler iyi gelmedi. Rahatladılar demek ki." dedi.



Sakatlığı nedeniyle bugün maçta görev alamayan Wesley Sneijder'e takım organizasyonunda çok alışık olduklarını aktaran Nazifoğlu, "O olmadığı zaman gerçekten takımımız bocalıyor. Buna Selçuk İnan'ın da yokluğu eklenince sorumluluğu alacak kişiyi bulamadık. Orta sahada top kazanamadık. Rakip takım da aksine hırslı ve dinçti. Bizden daha hazır bir görüntüdeydi." ifadelerini kullandı.



"Bu golleri yemememiz lazım"



Kayserispor karşısında kalelerinde gördükleri iki golün de duran toptan geldiğini anımsatan Nazifoğlu, "Maalesef uzun stoperlerimiz yok. Uzun stoper almak için devre arasında baya bir gayret gösterdik ama alamadık. Bu zaafımızı biliyoruz. Rakip de bunun üzerine çalışıyor. O zaafı çözmek için uzun stoper almak lazım. Eğer her hafta duran toptan iki gol yersek, şampiyon olamayız. Bu golleri yememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-kırmızılı taraftarların maçtaki protestosuyla ilgili olarak da konuşan Nazifoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Protesto normaldir ama takımın başarısını istiyorsak, maç bittikten sonra bu protestoları yapmalıyız. Çünkü protestolar 65. dakikadan itibaren başladı. Sonuçta takıma zarar veriyor. Sonuna kadar takımı destekleyelim, sonra istedikleri gibi yönetimi, teknik direktörü, futbolcuları protesto edebilirler. Ben 'Kazanmak için son saniyeye kadar mücadeleyi verelim.' diyorum ama tabii ki kendi kararlarıdır."

