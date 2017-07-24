24.07.2017 09:52:12

Galatasaray'dan büyük transfer!

Galatasaray'ın peşinde koştuğu Feghouli sarı-kırmızılıların 4 milyon euroluk teklifini kabul etti.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Sofiane Feghouli'nin transferi için başkan Dursun Özbek devreye girdi. Sportif direktör Cenk Ergün'le birlikte önceki gün Fransa'ya giden başkan Özbek, Paris'te Feghouli'nin menajeri Habib Antar'la masaya oturdu. Tunuslu menajerin görüşmede oyuncusu için Galatasaray'dan astronomik rakamlar talep ettiği ortaya çıktı.

GÖKHAN TÖRE'Yİ ARADI

Feghouli, Galatasaray'dan teklif gelince West Ham United'dan eski takım arkadaşı Gökhan Töre'yi aradı. Sarı-kırmızılı kulüp hakkında bilgiler alan 27 yaşındaki sağ açık, İspanya ve İngiltere deneyiminden sonra Türkiye seçeneğine sıcak yaklaştı. Ancak Cezayirli oyuncu talepleriyle Galatasaray yönetimini oldukça zorladı. Menajerine "Galatasaray'da en fazla ücreti ben almalıyım" talimatını veren Feghouli pazarlıklarda kolay kolay geri adım atmadı. 2 milyon 700 bin Euro'luk ilk teklifi reddeden yıldız oyuncu, 3 milyon 100 bin Euro'ya da 'Hayır' dedi ve yıllık 4 milyon Euro'luk ücret talep etti.

ÜÇ YILLIK İMZA ATIYOR

Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi de Feghouli'nin elini güçlendirdi. Taraftar tepkisini azaltmak için kulübün flaş transfer yapmaya mecbur kaldığını anlayan yıldız oyuncu, sözleşmesine özel uçakla seyahatler, kiralık araba ve kiralık ev gibi ekstra maddeler ekletmeye çalıştı. Ancak Galatasaray vazgeçmedi. West Ham'la 4.5 milyon Euro'ya uzlaşan Cimbom, yıllık 4 milyon Euro'ya 3 senelik kontrat karşılığı da Feghouli ile anlaştı. Özbek, dün akşam İstanbul'a dönerken, Cezayirli futbolcunun ise yarın akşam gelmesi ve sağlık kontrolleri sonrası imzayı atması bekleniyor.