16.07.2017 20:59:51

Galatasaray'dan bir transfer daha!

Galatasaray, Stoke City'den Fransız orta saha Giannelli Imbula ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Stoke City forması giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula ile anlaştı.



Galatasaray, defansif orta saha olarak görev yapan Imbula ile 1 milyon 600 bin euro karşılığında el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun kiralanması konusunda Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.