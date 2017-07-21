21.07.2017 09:05:23

Galatasaray'dan Avrupa'ya erken veda

Galatasaray, sahasında karşılaştığı İsveç ekibi Östersunds ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmiş oldu.

Maçtan dakikalar



8. dakikada Selçuk'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maicon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Keita'da kaldı.



27. dakikada Maicon'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yasin'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından az farkla auta gitti.



40. dakikada Selçuk'un ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Linnes'in aşırtma vuruşunda kaleci Keita, meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



44. dakikada sağ çaprazdan Linnes'in içeri çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Gomis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



45+1. dakikada Selçuk'un sol çaprazdan yaptığı ortada savunma dokundu. Sinan Gümüş önünde kalan topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Keita kornere çeldi.



45+2. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yasin'in yaptığı sert vuruş savunmadan sekti. Kale önünde topla buluşan Sinan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



52. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Gomis'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



58. dakikada kendi yarı sahasında Ahmet Çalık'ın sektirdiği topu Ghoddos sürerek ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muslera'nın müdahalesinde hakem penaltı kararını verdi.



60. dakikada Nouri'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 1-0



69. dakikada Belhanda'nın yaptığı sert vuruşta kale çizgisi önünde Ahmet Çalık'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



76. dakikada sol çaprazdan Belhanda'nın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün kafa vuruşunda kaleci Keita meşin yuvarlağı kornere çeldi.



78. dakikada Maicon'un sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Bastian Dankert xx, Mikel Pickel xx, Rene Rohde xx



Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Carole xx (Eren dk. 56 x), Tolga xx, Selçuk x, Yasin xx (Rodrigues dk. 69 x), Belhanda x, Sinan Gümüş xx, Gomis xx



Yedekler: Eray, Serdar Aziz, Donk, Tarık Çamdal, Koray Günter



Teknik Direktör: Igor Tudor



Östersunds: Keita xx, Mukiibi xx (Bergqvist dk. 65 x), Papagiannopoulos xx, Pettersson xx, Mensah xx, Nouri xxx, Bachirou xx, Widgren xx,Ghoddos xx (Edwards dk. 65 x), Sema xx (Hopcutt dk. 80 ?), Gero xx



Yedekler: Mills, Aiesh, Bertilson, Somi



Teknik Direktör: Graham Potter



Goller: Nouri (dk. 60) (Östersunds FK), Ahmet Çalık (dk. 69) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Gomis, Muslera, Tolga, Rodrigues, Belhanda (Galatasaray)



GALATASARAY ELENDİ



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ön eleme rövanş maçında evinde Östersunds FK 1-1 berabere kaldı ve elendi.



UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda İsveç takımı Östersunds FK ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ilk yarıda baskılı bir futbol sergiledi. Aslan ilk yarıyı 0-0 golsüz eşitlikle kapadı. İkinci yarının 60. dakikasında Nouri'nin penaltıdan kaydettiği golle İsveç ekibi 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 69. dakikada Ahmet Çalık'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray, Avrupa kupalarına bu tur da veda etti.



(Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)