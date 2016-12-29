29.12.2016 22:17:51

Galatasaray'da şok

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson ile karşılıklı olarak sözleşmesin

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Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetmesinin ardından Hamit Altıntop ve Chedjou ile yolların ayrıldığı öğrenildi.Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Galatasaray'da ayrılıklar başladı. Ara transfer döneminde transfer yapmak için takımda boşluk yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, Aurelien Chedjou, Hamit Altıntop ve Sigthorsson ile yolları ayırdığı öğrenildi.Fransa'nın Nantes takımından transfer edilen İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, milli takımda yaşadığı sakatlıktan dolayı hiçbir maçta forma giyememişti.Öte yandan Tuzlaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Chedjou'ya da 250 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.