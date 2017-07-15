15.07.2017 10:46:49

Galatasaray'da Sneijder ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir. Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir" denildi.