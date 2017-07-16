16.07.2017 13:11:17

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray’da yaşanan Wesley Sneijder depreminin yankıları sürerken Hollandalı yıldızın ayrılığıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılığına dair yönetimle görüşmelerinin başlamasıyla birlikte önce Medipol Başakşehir, ardından Antalyaspor Sneijder'e talip olduğunu açıklamıştı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Sneijder'i kadrosuna katabilme düşüncesiyle hazırda beklediği futbol kulislerinde dillendirilmişti.

Sneijder'in Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye'den başka bir takıma hatta ezeli rakiplerinden birine transfer olma ihtimalinin doğmasıyla özellikle sosyal medyada kendilerine yönelik gösterilen tepkinin ardından Sarı-Kırmızılı yönetimin endişeye kapıldığı öğrenildi. Galatasaraylı idarecilerin bu korku nedeniyle Sneijder'in fesih sözleşmesine, “3 yıl içinde Türkiye'den başka bir takıma gitmesi halinde Sneijder, Galatasaray'a 20 milyon Avro tazminat öder” şeklindeki özel maddeyi koydurduğu bildirildi.

Sneijder: Endişelenmeyin

Sneijder'in müzakereler sırasında yönetimin Türkiye'den başka bir takıma gitmesi endişesini taşıdığını ve fesih sözleşmesine bu yönde madde koyduğunu görmesi üzerine, “Benim için fesih sözleşmesine koyacağınız bu maddenin hiçbir anlamı ve gereği yok. İsterseniz 40 milyon Avro koyun veya istediğiniz rakamı yazın.. Endişelenmenize gerek yok. Merak etmeyin, ben Türkiye'de Galatasaray'dan başka hiçbir kulüpte zaten forma giymeyeceğim” dediği öğrenildi. Sneijder'in geçmiş sezonlardan kalan 2.5 milyon Avro'luk alacağının, 1.5 milyon Avro'luk bölümünü alacağı belirtildi.