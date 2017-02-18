18.02.2017 13:32:17

Galatasaray’da sakatlık açıklaması

Galatasaray'dan, Çaykur Rizespor maçı öncesi sakatlıklara ilişkin bir açıklama geldi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosuna almadığı oyunculardan Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Hakan Balta'nın sakatlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren Derdiyok: Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Wesley Sneijder ve Lionel Carole: Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Hakan Balta, takımımızın İstanbul'da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park'ta çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi."

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