08.05.2017 14:18:28

Galatasaray'da olağanüstü genel kurul sesleri

Sarı-kırmızılı kulüp üyelerinden Ali Güvenç Kiraz, olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza toplama çalışmalarına başladı- Kiraz: - 'Şu anda çok enteresan bir ilgi var.'- 'Galatasaray'ın mevcut ortamda kaybedecek 1 senesi daha yok'

MEHMET FATİH DUMAN - Galatasaray'ın özellikle futboldaki başarısız performansıyla birlikte Dursun Özbek yönetimine eleştirilerin dozu artarken, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi yönünde çalışmalar da başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün üyelerinden avukat Ali Güvenç Kiraz, Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde imza toplama çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Ali Güvenç Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada. tüzük gereği kaydı açık üyelerin 5'te 1'inin imzasıyla olağanüstü genel kurula gidilebildiğini vurgulayarak, "Çalışmalara başladık ve ilk imzayı ben attım." dedi.

Son yapılan mali genel kurulda 7 bin 800 civarı kaydı açık üye bulunduğunu, bu rakamı 8 bin kabul etmeleri halinde de bin 600 imzanın erken seçime gitmek için yeterli olduğunu anlatan Kiraz, "Hazırladığımız formu yaklaşık 1 hafta içine tüm üyelere ulaştıracağız. Şu anda çok enteresan bir ilgi var. Üyelerimizin, Galatasaray'ın içinde bulunduğu mevcut duruma kayıtsız kalmayacaklarına inanıyoruz. İlk 15 gün içinde 500 imzaya ulaşmamız halinde, çalışmayı sürdüreceğiz. Aksi durumda ise sonlandıracağız." diye konuştu.





- "Kaybedecek 1 senemiz yok"





Galatasaray'ın 2018 yılı mayıs ayında olağan genel kurulu olduğunu hatırlatan Ali Güvenç Kiraz, bu tarihin birçok şey için geç olacağına inandıklarını aktardı.

Önlerinde çok önemli bir süreç bulunduğuna dikkati çeken Kiraz, "Galatasaray'ın mevcut ortamda kaybedecek 1 senesi daha yok. Kulübün 2018 yılındaki seçimlere çok sıkıntılı geleceğini düşünüyoruz. Mutlaka erken seçime gidilmeli. Eğer başkan Dursun Özbek kendisine inanıyorsa, bu seçimde güven tazeleyebilir. Aday olmak isteyen başka isimler de kendini göstermeli." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 2017-2018 sezonu için yeni bir vizyon ve yeni bir yüze ihtiyacı olduğunu savunan Kiraz, "İçeride ciddi sıkıntılar olduğu ve kulübün yönetilemediği ortaya çıkıyor. Galatasaray, Türkiye'de hep farklı bir kültürle yer almıştır. İstişare ve danışma kültürünün bozulması Galatasaray'a çok büyük zarar verir. Geceleri rahat uyumak için bu kampanyayı başlattım." diyerek sözlerini tamamladı.







