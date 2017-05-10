10.05.2017 23:23:19

Galatasaray'da Mehmet Özbek istifa etti

Galatasaray'da eleştirilerin merkezindeki başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, futboldaki görevlerini bıraktı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, futbolla birebir ilgilenme kararı alıp Florya'da yeni yapılanmaya giderken camiada çok eleştirilen Mehmet Özbek de Florya'daki mesaisine son verdi.

Futbol direktörü Cenk Ergün'ün direkt olarak bağlı çalıştığı Mehmet Özbek'in artık bu görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı.

FutbolArena'nın haberine göre Mehmet Özbek artık Florya'da olmayacak. Sezon içinde Cenk Ergün'ün futbolla ilgili her türlü kararı alırken danıştığı, Florya'daki sorunlarla ilgilenen, transfer görüşmelerini yürüten Mehmet Özbek artık bu görevlerini bıraktı. Florya'da profesyonel bir yapıya geçen Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün yalnızca başkan Dursun Özbek'e bağlı çalışacak. Ve Florya'daki tüm konular ve transferlerle yalnızca Cenk Ergün ile Başkan Dursun Özbek ilgilenecek.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaray'da muhalif kongre üyeleri 'Galatasaray Yeniden' sloganıyla imza kampanyası başlatırken, sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan destek verdi. Dursun Özbek ve kurmaylarına yapılan istifa çağrısına verilecek yanıt beklenmeye başladı.