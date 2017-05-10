10.05.2017 23:21:19

Galatasaray'da Mehmet Özbek'in istifa ettiği iddiaları

Kulüp yetkilileri, Özbek'in görevlerini sürdürdüğünü duyurdu

Galatasaray Kulübü Başkan Danışmanı ve Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Mehmet Özbek'in görevlerinden istifa ettiği iddialarının gerçek dışı olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in kardeşi olan Mehmet Özbek'in görevlerini bıraktığı yönünde sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada, Mehmet Özbek'in Galatasaray'daki görevlerini sürdürdüğü ve istifa etmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı.