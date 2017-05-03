03.05.2017 20:38:21

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı ekipte Semih Kaya ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, uzun süre koşu ve istasyon çalışmaları yaptı.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra pas ve taktik çalışmaların ardından, yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçı kaybeden beyaz takım idman sonrası ceza olarak şınav çekti.

Öte yandan Eren Derdiyok, pas idmanı sırasında Koray Günter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sol dizine darbe alan oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından antrenmana devam etti.

Galatasaray takımı, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.





- Moraller yerinde





Galatasaraylı futbolcuların antrenmandaki neşeli ve moralli halleri dikkati çekti.

Antrenmanda oyuncuların birbirleriyle şakalaştıkları görülürken, uzak mesafeden yan duran mini kaleye gol atma yarışı yapan Yasin Öztekin ile Bruma'nın birbirlerinin üzerine su dökmeye çalışmaları da neşeli görüntülere sahne oldu.





- Semih ve Serdar takımdan ayrı çalıştı





Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Semih Kaya ve Serdar Aziz, takımdan ayrı özel çalışmalar yaptı.

Arka adalesinde ağrı bulunan Semih Kaya, idmana takımla çıkmasına karşın, koşu ve istasyon çalışmalarının ardından ana gruptan ayrıldı.

Salonda yaptığı idmanın ardından sahaya gelen Serdar Aziz ise kondisyoner eşliğinde özel bir idman gerçekleştirdi.

Semih Kaya'nın yarın takıma dahil olacağı belirtilirken, Serdar Aziz'in ise 2 hafta sonra normal antrenmanlara başlayabileceği duyuruldu.

Diğer yandan, Galatasaray Kulübü Başkan Danışmanı Mehmet Özbek ile kulüp futbol direktörü Cenk Ergün de antrenmanı takip etti.



