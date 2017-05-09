09.05.2017 22:59:40

Galatasaray'da Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi.

Savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş çalışmalarının üzerinde durulduğunun aktarıldığı antrenmanda oyuncuların, son olarak üç takıma ayrılarak turnuva usulü çift kale maç yaptıkları kaydedildi.

Galatasaray, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.