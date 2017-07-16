16.07.2017 09:47:04

Galatasaray'da 5. transfer yolda!

Galatasaray sol bek transferi için rotasını Hırvatistan'a çevirdi.

Teknik Direktör Igor Tudor, yönetime rapor sunarak Napoli forması giyen vatandaşı Ivan Strinic'in alınmasını istedi. Lionel Carole'nin östersunds maçındaki kötü performansı sonrasında sol bek transferi de Galatasaray'ın öncelikleri arasına girdi.

Hajduk Split alt yapısından yetişen Strinic Dnipro'da parlayarak o dönemki Napoli menajeri Rafa Benitez'in dikkatini çekmiş, ve Çizme'nin yolunu tutmuştu.

Galatasaray, İstanbul'a son olarak Sevilla'dan Mariano'yu getimişti.

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

Napoli'ye yakınlığı ile bilenen gazeteci Raffaele Auriemma, Galatasaray'ın Ivan Strinic'e yaptığı teklifi ve transferdeki son durumu anlattı.

Raffaele Auriemma, Napoli'nin Galatasaray'a Ghoulam'ın durumunun belirsiz olması nedeniyle cevap veremediğini söylerken, sarı-kırmızılı takımın Hırvat oyuncuya yaptığı teklifi de açıkladı.

Canlı yayında konuşan Auriemma, transferle ilgili ''Galatasaray uzun süredir Hırvat oyuncuyu takip ediyor. Igor Tudor'un garanti vermesinin ardından yıllık 2 milyon eurodan 3 yıllık önemli bir teklif yaptılar. Ancak Napoli öncelikle Ghoulam'ın durumunun netleşmesini istiyor. Ghoulam'a göre bir cevap verecekler. Galatasaray bir hafta, 10 gün daha bekleyecek ve durum değişirse bir kez daha Napoli ile görüşecek'' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İÇİN TAKAS İDDİASI DA VARDI

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Strinic için Napoli'ye 3 milyon Euro teklif edeceğini, Napoli'nin teklifi beğenmemesi durumunda takasta Sinan Gümüş'ü kullanacağını iddia etti.

2015'te Dnipro'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Ivan Strinic, geçtiğimiz sezon Napoli formasını 15 kez giyerken 2 de asist yapmıştı. Kariyerinde daha önce Hajduk Split forması da giyen Strinic, 2010 yılından bu yana terlettiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 39 kez boy gösterdi.