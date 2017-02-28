01.03.2017 09:10:35

Galatasaray'da 2 isim süresiz kadro dışı

Galatasaray Odeabank'ta Blake Schilb ve Emir Preldzic Başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı

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Galatasaray Odeabank'ta Blake Schilb ve Emir Preldzic Başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımızın iki oyuncusu Blake Schilb ve Emir Preldzic, son dönemde göstermiş oldukları performans düşüklüğü ve konsantrasyon eksikliği sebebiyle Başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.