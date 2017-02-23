23.02.2017 22:38:50

Galatasaray, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2017 CEV Volleyball Cup 8'li finallerinde eşleştiği Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor ile oynadığı rövanş maçını 3-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2017 CEV Volleyball Cup 8'li finallerinde eşleştiği Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor ile oynadığı rövanş maçını 3-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.Türkiye'yi 2017 CEV Kupası'nda temsil eden Galatasaray, Nova KBM Branik Maribor ile 8'li finallerin ikinci maçını deplasmanda yaptı. Ev sahibi takıma 14-25, 25-23, 20-25, 25-21 ve 25-9 setlerle 3-1 kaybetmesine karşın ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, puan üstünlüğü ile çeyrek finale çıkan taraf oldu.Galatasaray çeyrek finalde, Polonya ekibi Budowlani Lodz takımına karşı mücadele verecek.