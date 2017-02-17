17.02.2017 14:56:02

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin biletlerinin genel satışı yarın

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TT Arena'da oynanacak derbinin biletleri yarın satışa çıkacağı açıklandı.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TT Arena'da oynanacak derbinin biletleri yarın satışa çıkacağı açıklandı.Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geleceği maçın biletleri yarın satışa çıkıyor. Maçın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif Satış Noktaları, passo.com.tr'den satışa sunuldu. Bilet satışları, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, yarın günü saat 15.00'te genel satışa sunulacak. Derbinin en pahalı bileti 600 TL olarak açıklanırken, en uzun bilet fiyatının ise 100 TL olduğu açıklandı. Derbinin bilet fiyatları şöyle:Kategori 1 (Yemekli Vip): 600 TLKategori 2 (Yemekli Yüzevler): 600 TLKategori 3 (Yemeksiz Vip): 500 TLKategori 4: 400 TLKategori 5: 300 TLKategori 6: 200 TLKategori 7: 150 TLKategori 8: 125 TLKategori 9: 100 TLÇocuk Tribünü (110 ve 210 Blokları): 100 TL