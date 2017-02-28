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Kamyonet ışıklarda motosiklete arkadan çarptı; 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması) Bu konu tabii yeni bir konu değil. Beklentiydi. Bu konuda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra hükümet olarak ve konuyla ilgili olarak adım atıldı. Hayırlısıyla şu anda başlamış vaziyette. Temennimiz odur ki hazırlanan bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz de kendil
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi whatsapp hattına yoğun ilgi
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası capsler patladı
Dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada caps çılgınlığı yaşanıyor...
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası capsler patladı
Dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada caps çılgınlığı yaşanıyor...
28 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
O güzel manzaralarına bakıp hayran olduğumuz yerlerin gerçekte öyle olmadığını görmek sizi biraz şaşırtabilir...
Kıyıya vuran 'beyaz tüylü dev yaratık' dehşete düşürdü!
Filipinler'de beyaz tüylü ve kocaman bir deniz canlısı kıyıya vurdu
27 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Ünlü futbolcuların eski halleri
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor...
Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
Ermeni kuvvetleri 26 Şubat 1992'de bölgedeki Sovyetlerin 366. Mekanize Alayının da desteği ile Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti.
26 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
İtalya'nın tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımları 5 yıldız üzerinden değerlendirdi...
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi tweet atarak WhatsApp'a tepki gösterdi.
24 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
İşte havaalanları içerisinde ve uçaklarda çekilmiş birbirinden tuhaf yolcular...
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