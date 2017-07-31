31.07.2017 22:09:14

Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile berabere kaldı

Galatasaray hazırlık maçında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Galatasaray, Avusturya kampındaki 4. gününde ilk hazırlık maçında Akhisar Belediyespor ile Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye Muslera, Mariano, Maicon Serdar, Selçuk, Belhanda, Sinan, Linnes, Donk, Gomis, Rodrigues 11'i ile çıktı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 19. dakikasında Rodrigues'nın pasında Belhanda topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Soner ağları havalandırarak takımına beraberliği getirdi ve mücadele de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.





