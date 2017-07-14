14.07.2017 15:05:38

Galatasaray'a teknik direktör önerdi

Futbol yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'ın Östersunds'a 2-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Igor Tudor'u eleştirdi ve sarı-kırmızılı takıma hoca önerisinde bulundu.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 mağlup olmasını değerlendiren Tivibu Spor yorumcusu Ali Ece, teknik direktör Igor Todor'u sert sözlerle eleştirdi.

Sneijder'i takıma almamasını "Saçmalık" olarak nitelendiren Ece'nin Tudor ile ilgili yaptığı değerlendirme şöyle;

"Bu oyuncularla nasıl hücum yapacaksın"

"Gomis Marsilya'da son 9 hafta 7 gol. Bir kanatta Payet, diğerinde Thauvin kesiyor. Sen bu oyuncularla o hücumu nasıl sağlayacaksın. Gomis, Emrah'ı filan görünce demiştir Payet'ten nerelere düştük diye. Tolga Ciğerci'ye 10 üzerinden 1 bile vermem, sahada tutuyor."

"Sinan'ı nasıl 10 numarada oynatıyorsun?"

"İki teknik direktör hatası var. Sinan Gümüş'ü 10 numarada nasıl oynatıyorsun? Çizgiyi hissetmeden hiçbir şey yapamıyor. Sinan çizgide başlamalıydı."

"Sneijder sol ayağıyla oynasa skor farklı olurdu"

"Sneijder'i nasıl almazsın ya sanki Hagi var. Lincoln bile yok ne Hagi'si. Böyle bir saçmalık hayatımda görmedim. Sneijder bugün sağ ayağıyla değil sadece sol ayağıyla oynasa skor farklı olurdu. Sneijder hala iyi oyuncu. Senin elinde ondan daha iyi oyuncu yok. Geçen sezon oynadığı oyunu beğenmiyorlardı birde."

"Ben olsam Tudor'a güle güle derim"

"Son 15 maç 5 yenilgi. Ben olsam yarın sabah Tudor'a güle güle derim, Lucescu'yu getiririm. Gerekirse sportif direktör olur. Yanına iki genç hoca bulurum. Lucescu boştayken ben bu fırsatı kaçırmam. Hemen Lucescu'yu getiririm."