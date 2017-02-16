16.02.2017 10:47:21

Galatasaray'a şampiyonluk garantisi

Hırvat hocanın menajeri Seric, Galatasaraylı yöneticilere mutlu son garantisi verdi. 'Tudor'a takımı emanet edin, şampiyon olun' diye iddialı konuştu.

Igor Tudor, resmen Galatasaray'ın teknik direktörü oldu. Galatasaraylı yöneticilere mutlu son garantisi verildi. Peki hızlı gelişen bu aşkın temelleri ne zaman atıldı?.. İşte perde arkası...

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın Tudor'a ilgisi, 21 Ocak akşamı başladı. Karabükspor geriye düşmesine rağmen, Galatasaray'ı 2-1 yenerken, maçı takip eden Tudor'un menajeri Anthony Seric, Riekerink'in koltuğunun sallanmaya başladığını duyunca harekete geçti.

Sarı-kırmızılı yetkililerle temas kuran Seric, "Tudor'a takımı emanet edin, şampiyon olun" diyerek iddialarını ortaya koydu. Seric, ayrıca Tudor'un serbest kalma bedelinin sadece 150 bin Euro olduğunu aktardı.

Tudor'u gelecek sezon için alternatif gören Galatasaray cephesi, 150 bin Euro serbest kalma maddesini duyunca, keyiflendi ve Hırvat teknik adamı listenin tepesine koydu.

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenilmesi sonrasında sarı-kırmızılı yöneticiler, Riekerink için, "Başkan, artık hocayı yollayalım" fikrini iletti. Kayserispor yenilgisi sonrasında Başkan Özbek de desteğini çekti ve yöneticilere kulak vererek Riekerink'in biletini kesti. 48 saat içinde Tudor ile masaya oturuldu ve operasyon noktalandı.

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