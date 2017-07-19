19.07.2017 10:14:36

Galatasaray'a Belhanda müjdesi

Diosgyör maçından bu yana idmana çıkmayan Younes Belhanda'nın Östersunds maçında oynaması şüpheliydi. Faslı oyuncu idmana çıkarak teknik heyeti sevindirdi.

Galatasaray'a Belhanda'dan müjdeli haber geldi. Diosgyör ile oynanan hazırlık maçında adalesine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Belhanda, yoğun tedaviye yanıt verdi.

Faslı yıldız, bugün Türk Telekom Stadyumunda yapılan antrenmanın tamamında Galatasaray takımı ile birlikte çalıştı. Taktik antrenmanına da katılan Belhanda ilk kez sarı kırmızılı takımla 10 günün ardından idmanın tamamında yer aldı.

Belhanda, Östersunds maçında Tudor tarafından görev verilirse oynayabilecek