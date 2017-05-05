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Gala gecesine ünlü oyuncu Fatma Girik damgasını vurdu
05.05.2017 23:33:33

Gala gecesine ünlü oyuncu Fatma Girik damgasını vurdu

Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, Mersin'de usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın anısına bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Atıf Yılmaz Kısa Film Festival

Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, Mersin'de usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın anısına bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin gala gecesine katıldı. Galaya, Deniz Türkali ve Lale Mansur ile birlikte gelen Girik, konukları yürüteciyle selamladı, esprileriyle geceye damga vurdu.

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, Mersin Üniversitesi ve Daraba Film Medya Event Tasarım tarafından düzenlenen 6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali gala gecesi ile sona erdi. Dereceye giren eserlerin açıklandığı ve ödüllerin sahiplerini bulduğu gece, Forum Mersin Atıf Yılmaz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl, 'Kurmaca', 'Belgesel' ve 'Canlardırma/Animasyon' olmak üzere üç kategoride 311 eserin yarıştığı festivalde, dereceye girenlere ödüllerini, ünlü sanatçılar Fatma Girik, Lale Mansur ve Deniz Türkali verdi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 73 yaşındaki Fatma Girik, gala gecesinin yapıldığı alana geçen yıl geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüteciyle girdi. Konukların uzun süre ayakta alkışladığı Girik, törenin ilgi odağı oldu.

TÜRKALİ, BU YIL DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gecede, Forum Mersin Müdürü Adem Erol ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Hakan Erkılıç'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Atıf Yılmaz'ın eşi Deniz Türkali, bu yıl da gözyaşlarını tutamadı. Konuşurken oldukça zorlanan Türkali, "Çok zor bu akşam. 11 yıl, 11 yıla inanamıyorum. Burada ağlamaktan nefret ediyorum. Gerçekten vefanın şehrisiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu festival hiç bitmesin. Desteklerinizi esirgemeyin. Her şey için çok teşekkürler" dedi.

Gecede daha sonra ön jüri tarafından her kategoride 10 eser olmak üzere 30 esere indirilen ve festival jürisinin bu kısa filmler arasından ödüle layık gördüğü eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Festivalde Canlandırma/Animasyon kategorisinin birincisi 'Vadi' filmiyle Can Erkan oldu. Erkan'a ödülünü Deniz Türkali verdi.

"ATIF AĞABEY OLMASAYDI BEN OLMAYACAKTIM"

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü 'Gözyaşı Yolu' filmi ile Engin Türkyılmaz'ın oldu. Türkyılmaz, ödülünü Oyuncu Lale Mansur'un elinden aldı. Mansur, ödülü verdikten sonra yaptığı konuşmada, "Eğer Atıf Ağabey bana inanmamış olsaydı, şu anda karşınızda olmayacaktım. Gitmeden önce de bana çok büyük bir hediye verdi, Deniz" diye konuştu.

"GENÇ İNSANLARA ÖDÜL VERMEK ÇOK GÜZEL"

Festivalin Kurmaca dalı birincilik ödülünü açıklamak üzere ise sahneye Fatma Girik çıktı. Atıf Yılmaz ile ilgili duygularını paylaşan Girik, "Bu gece gençlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim bu yaşım bedenime sığmıyor. Atıf Yılmaz'ı anlatmak, kısacık, bir saat, bir hafta, bir ay, bir sene yetmez. Onunla beraber yaşamak, onunla film çekmek, onun hakkında yazılan kitapları okumak, onun çektiği filmleri seyretmek, belki o zaman Atıf Yılmaz'ı tanırsınız. Ama en iyi tanıyan tabi ki, Deniz Türkali. Ondan dinlemek çok daha güzel" ifadelerini kullandı.

Daha sonra birincilik ödülünü açıklamak üzere zarfı açan Girik, "Benim gibi kör bir kadına bu verilir mi? Bana okutacaksanız şöyle yazacaksınız" diyerek espri yaptı. Kurmaca dalı birincisinin 'Evbark' isimli filmle Pınar Öğünç olduğunu belirten Girik, Öğünç'e ödülünü verdi. Girik, "Ödül almak çok güzel. Bir sanatçıyı daha güzel şeyler yapmaya zorluyor. Ama ödül vermek de güzel. Hele böyle genç insanlara" dedi.

Ödül alan yarışmacılardan birinin, dizinden menüsküs ameliyatı olduğu için yönetmeninin geceye katılamadığını söylemesine takılan Girik, "Ayol bizim bacağımızda titanyum var, aşağıya kadar. Biz nasıl geliyoruz. Ödül de almıyoruz üstelik. Gelecek, burayı yaşayacak, şu anı yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Festivalde ayrıca Animasyon Jüri Özel Ödülü 'Hanim Hanımın Acayip Hayatı' ile Buse Erel'e, Belgesel Jüri Özel Ödülü '301' ile Alican Mansuroğlu ve 'Kamyon' ile Burak Türten'e, Forum Mersin Kurmaca Jüri Özel Ödülü ise 'Asfur' ile Özen Çıngırlar ve 'Oyun' ile Müfit Güzel'e verildi.

(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe /İHA)
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