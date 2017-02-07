07.02.2017 12:22:07

GAİB Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Antep'e 'gazilik' unvanı verilişinin 97'nci yıl dönümünü kutladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Antep'e 'Gazilik' unvanı verilişinin 97'nci yıl dönümünü kutladı.

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Antep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 97'nci yıl dönümünü kutladı.GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, mesajda, dünya tarihine "altın harflerle" yazılan Antep Savunmasının Gaziantep'in bugünkü durumunu doğrudan etkilediğini belirterek, gazilik unvanının verilişinin 97. yıl dönümünü kutladı. Çıkmaz, Gazianteplilerin, azim, kararlılık ve mücadeleden geri durmayarak, aldıkları "Gazilik" unvanına layık olmaya çalıştıklarını ifade etti. Dedelerini vatan savunmasında feda eden Gazianteplilerin ülkeye katkı sunmak için gece ve gündüz durmadan, yorulmadan çalıştığını vurgulayan Çıkmaz, 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından (TBMM) Antep'e "Gazilik" unvanı verilmesinin alelacele alınmış bir karar olmadığını ifade etti. Çıkmaz, unvanın, dünya tarihinde ilk olduğunu da hatırlatarak, bir asır önce vatan savunmasında canlarını çekinmeden feda eden Anteplilerin torunlarının ise bugünün ekonomide ve ihracatta büyük bir tarih yazdığını vurguladı. Çıkmaz, "Bugünlerin temelinde bağımsızlık sınavı veren Türk milletinin asil çocuklarının kanları var, açlıkla sınavları var, yoksulluk ve yoklukla sınavları var. Antep Savunması dünya savaş tarihinin en önemli kent savaşları arasında yerini almış ve bu savunma sonrası kentimize en büyük ödül olan 'Gazilik' unvanı verilmiştir. Günümüzün marka kenti Gaziantep'in temelleri geçmişten aldığı güçle oluşturulmuştur. O günlerde yaşanan tarihi olayları hafızalarımızda canlı tutmak ve ülkemizin birlik ve beraberliğini her zamankinden çok sağlamak zorundayız. Bugüne gelmemizde emeği olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.