15.02.2017 12:28:30

G-20 için Almanya’ya geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un ilk yurt dışı ziyaretini G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Almanya’ya yapacağı açıklandı.

Bakanlık geçici Sözcüsü Mark Toner tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın bugün başlayacak ve 17'a kadar devam edecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Almanya'nın Bonn şehrine geleceği bildirildi. Açıklamada, Tillerson'un yapacağı bu ziyaretin Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyareti olacağı kaydedildi.

Tillerson'ın bu toplantıdaki oturumların yanı sıra ikili görüşmeler yapacağı belirtilen açıklamada, “Bakan Tillerson, İngiltere, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle Yemen'deki durumu ele alan görüşmeler yapacak” ifadesi kullanıldı.

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