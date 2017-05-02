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Futbolda yürek burkan sakatlıklar
03.05.2017 11:07:00

Futbolda yürek burkan sakatlıklar

Efsane golcüler Brezilyalı Ronaldo ile Hollandalı Marco van Basten, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerlerinin son yıllarında eski başarılarını tekrarlayamadı- Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı geçen sezon ayağı kırılan Demba Ba, Beşiktaş formasıyla 717 gün sonra ağları sarsarak yeşil sahalara geri döndü - Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez ile Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, ciddi

DOĞA KIRMIZIOĞLU - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in dizinden ameliyata alınmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Avrupa futbolunda daha önce yaşanan ciddi sakatlıkları hatırlattı.

Üstün performansıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran birçok yıldız oyuncu, yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından eski başarılı performanslarını tekrarlayamazken, bazıları ise futbol hayatına erken veda etmek zorunda kaldı.

Sakatlıkları nedeniyle üstün performanslarına dönemeyen yıldız futbolcular arasında eski golcüler Brezilyalı Ronaldo ile Hollandalı Marco van Basten başı çekti.


- Ronaldo'yu sakatlıklar bitirdi

Dünya futbolunun en yetenekli golcüleri arasında yer alan Brezilyalı Ronaldo, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Barcelona, Inter ve Real Madrid formasıyla attığı gollerle futbolseverlerin aklında yer tuttuğu kadar yaşadığı sakatlıklar ve kilo problemiyle de gündeme geldi.

İlk ciddi sakatlığını 21 Kasım 1999'da Inter formasıyla yaşayan Ronaldo'nun, Lecce maçında tendonu yırtıldı. Tam iyileşmeden 5 ay sonra sahalara dönen Brezilyalı oyuncunun eski sakatlığı yeniden nüksetti ve bu nedenle sahalara dönüş süreci 2002 yılına gecikti.

Yeniden toparlanan ve aynı yıl düzenlenen Dünya Kupası'ndaki performansıyla milli takımına şampiyonluk yaşatan Ronaldo, bu kez Real Madrid'e transfer oldu.

Yeni takımında eski formuna yaklaşan ve golleriyle Real Madrid'in 2003 ve 2007 sezonunda yaşadığı şampiyonluklarda önemli rol oynayan Brezilyalı yıldız, bu kez yaşadığı daha kısa süreli sakatlıklar ve fazla kiloları nedeniyle formundan uzaklaştı.

Gözden düşmesinin ardından transfer olduğu Milan ve Corinthians takımlarında eski formunu yakalayamayan Ronaldo, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol kariyeri boyunca yaklaşık 3 yıl faal futbol hayatından uzak kalmak zorunda kaldı.


- 28 yaşında emekli oldu

Hollanda ve dünya futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında gösterilen Hollandalı eski santrafor Van Basten de yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle yeşil sahalara erken veda etmek zorunda kalan yıldızlar arasında yer aldı.

UEFA ve FIFA tarafından üçer kez yılın futbolcusu seçilen Hollandalı golcü, fırsatçılığı ve attığı jeneriklik gollerle 1980'ler ve 1990'lar futboluna damga vurdu.

Ajax ve Milan formasıyla birçok kupa kaldırmasının yanı sıra Hollanda Milli Takımı ile 1988 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da kazanan Van Basten, kariyerinin zirvesindeyken sakatlık sorunlarıyla boğuştu.

4 şampiyonluk yaşadığı İtalya temsilcisi Milan'ın, Ancona ile oynadığı lig maçında ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayan Hollandalı golcü, sonraki süreçte birkaç maçta kendini denemesine rağmen eski formunu tutturamadı ve henüz 28 yaşındayken emekliye ayrılmak zorunda kaldı.


- Demba Ba sahaya golle döndü

Beşiktaş formasıyla 2014-15 sezonunda çıktığı 44 maçta 27 gole imza atarak Türk futbolseverlerin beğenisini kazanan Demba Ba, geçen sezon Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua formasıyla çıktığı maçta ayağı kırıldı.

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle geçen yılın temmuz ayında ameliyata alınan 31 yaşındaki Senegalli golcü, devre arasında Beşiktaş'a kiralanmasının ardından hafta sonu Medipol Başakşehir karşısında resmi olarak siyah-beyazlı formayı 707 gün sonra giyerken, ilk golünü ise 717 gün sonra attı.

Demba Ba, 24 Mayıs 2015'te Galatasaray'ın 2-0 kazandığı ligin 33. hafta maçında Beşiktaş ile son maçına çıkarken, 14 Mayıs 2015'te ise siyah-beyazlıların Akhisar Belediyspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek gol sayısını atmıştı.


- İlkay sakatlıklarla boğuşuyor

Avrupa futbolunda yeşil sahalara henüz dönemeyen futbolcular arasında ise Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan öne çıkıyor.

İlk ciddi sakatlığını Borussia Dortmund formasıyla 2013-14 sezonunda omurgasından yaşayan milli Alman futbolcu, 13 boyunca sahalardan uzak kaldı. Alman temsilcisinde diz kapağı da çıkan 26 yaşındaki İlkay, bu kez 4,5 ay forma giyemedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyen ve yeniden form tutan Alman futbolcu, sezon başında transfer olduğu İngiltere temsilcisi Manchester City'nin Watford'u 2-0 mağlup ettiği lig maçında bu kez çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı.


- Gomez ve Falcao yeniden form tuttu

Yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle futboldan kopma noktasına gelmesine rağmen yeniden form tutarak sahalara golleriyle dönmeyi başaran futbolcular da bulunuyor.

Stuttgart'ta gösterdiği üstün performansın ardından Bayern Münih'e 2009 yılında 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Alman golcü Mario Gomez, Bavyera temsilcisinde 2 lig şampiyonluğu ve 1 gol krallığı yaşadı.

Fiorentina takımına 2013'te geçen milli futbolcu, İtalya ekibinde yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaştı ve çıktığı 47 maçta 14 gol atabildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gomez, yeniden form tuttu ve ligde ağları 26 kez sarsarak kariyerindeki ikinci gol krallığını yaşadı.

Üstün performansının ardından milli takım formasına yeniden kavuşan ve sezon başında Wolfsburg takımına geçen 31 yaşındaki futbolcu, Almanya temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

Kolombiya'nin yetiştirdiği en iyi golcüler arasında gösterilen Radamel Falcao ise River Plate, Porto ve Atletico Madrid takımlarında gösterdiği üstün performansın ardından 2013'te 43 milyon avro karşılığında Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

Monaco ile Monts Or Azergues arasında 2014'te oynanan Fransa Kupası mücadelesinde Türk futbolcu Soner Ertek'in müdahalesiyle sakatlanarak çapraz bağları kopan Kolombiyalı golcü, sahalardan 6 ay uzak kaldı.

Sonraki iki sezonu Manchester United ve Chelsea kulüplerinde kiralık olarak geçiren Falcao, önceki sakatlığının etkisini atamadı ve bu süre içinde sadece 5 kez ağları sarsabildi.

Sezon başında yeniden Monaco'ya dönen Radamel Falcao 38 maçta 28 gol ve 5 asistlik performansıyla takımının ligde şampiyonluk mücadelesini sürdürmesini sağlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde yoluna devam etmesine yardımcı oldu.

Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Jonathan Woodgate, Kieron Dyer, Alberto Aquilani, Alexandre Pato, Daniel Sturridge ve Tomas Rosicky de Avrupa futbolunda yıllar boyunca adları sakatlıklarla anılan isimlerden bazıları oldu.


- Süper Lig'in sakat oyuncuları

Spor Toto Süper Lig'de gösterdikleri performanslar kadar yaşadıkları sakatlıklarla gündeme gelen yerli ve yabancı oyuncular da yer aldı.

Beşiktaş'ın sezon başında İtalya temsilcisi Inter'den kiraladığı, sezona formda başlayan futbolcusu Caner Erkin, ligin 8. haftasında siyah-beyazlı ekibin konuk ettiği Antalyaspor karşısında aşil tendonundan sakatlandı.

Uzun iyileşme sürecinin ardından antrenman açığını kapatmaya çalışan milli futbolcu, sezonun bitimine 5 hafta kalmasına rağmen siyah-beyazlı formayla henüz resmi hiçbir maçta forma giyemedi.

Galatasaray'ın, Fransa'nın Nantes Kulübü'nden sezon başında kiraladığı İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson, milli maçta yaşadığı sakatlığın etkisinde bir türlü kurtulamadı. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda hiçbir maça çıkamadan eski kulübüne geri döndü.

Galatasaray'ın performansından yararlanamadığı diğer yabancısı ise İsveçli Tobias Linderoth oldu. Ülkesinde Elfsborg, Norveç'te Stabaek, İngiltere'de Everton, Danimarka'da Kopenhag formaları giyen Linderoth, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2007'de transfer olduğu sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak kariyerine 31 yaşında son vermek durumunda kaldı.

Fenerbahçe'de 1993-2002 yılları arasında forma giyen Nijeryalı eski defans oyuncusu Uche Okechukwu'nun 1999'da lig maçında ayağının kırılması da futbolseverlerin aklında yer etti. Uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalan Uche, İstanbulspor'a transfer olarak futbol hayatına Türkiye'de devam etti.

Hamit Altıntop, İsmail Köybaşı, Gökhan Zan, Rıdvan Dilmen, Okan Buruk, Uğur Boral, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mustafa Pektemek de Türk futbolunun sakatlıklardan muzdarip futbolcuları arasında yer aldı.


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