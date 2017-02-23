23.02.2017 16:19:17

Futbolculardan teröre lanet pankartı

Viranşehir'deki futbol turnuvasında öğrenciler, teröre lanet mesajı içeren pankart ile sahaya çıktı.

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Viranşehir'deki futbol turnuvasında öğrenciler, teröre lanet mesajı içeren pankart ile sahaya çıktı.Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Dikme Ortaokulu ve İsmet öztop Ortaokulu arasında oynanan yıldızlar futbol turnuvası öncesinde futbolcular, teröre lanet mesajı içeren pankartla sahaya çıktı. Müsabaka sonrası açıklama yapan İsmet Öztop Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şefik Direk "Bu kalleşçe yapılan terör saldırısına duyarsız kalamazdık. Bu nedenle böyle bir pankartla sahaya çıkma kararı aldık. Öğrencilerim terör örgütüne en iyi cevabı açtıkları pankartla vermişlerdir" diye konuştu.