03.03.2017 09:42:37

Futbolcu Nobre referandum kararını açıkladı

Geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Brezilya asıllı futbolcu Mert Nobre referandum kararını açıkladı.

Nobre, kendisini 'yüzde 80 Türk, yüzde 20 Brezilyalı' olarak tanımlayarak söze başladı.

Nobre, şöyle devam etti: "Adım Mert. Türk vatandaşıyım ve 16 Nisan'da oy kullanacağım. 'Evet mi, Hayır mı?' sorusunun cevabı bende kalsın demiyorum, başkanlık sistemine tabii ki 'Evet' diyorum.

GÜÇLÜ YÖNETİM

Türkiye son 16 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Başkanlık, siyasi istikrar, hızlı kalkınma, güçlü hükümet, güçlü yönetim, birlik ve uzlaşma demek. Buna niye 'Hayır' diyeyim ki? Tabii ki 'Evet' diyeceğim."