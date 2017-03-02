02.03.2017 23:05:06

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kupada çeyrek final ilk maçları, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayla tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayla tamamlandı.

Çeyrek final ilk maçlarının sonuncusunda sarı-lacivertli takım, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek rövanş mücadelesi için büyük avantaj yakaladı.

Çeyrek final ilk maçında bir diğer avantajlı skoru, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa aldı.

Turun diğer karşılaşmalarında Sivasspor ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kalırken, Medipol Başakşehir ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele de 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kupada çeyrek final ikinci maçları, 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.