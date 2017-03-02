02.03.2017 22:51:31

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 3

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

61. dakikada Kayserispor atağında Güray Vural'ın pasında topla buluşan Welliton'un ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Fabiano meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından kaptığı topla Kayserispor yarı alanına geçen Fernandao, pasını takım arkadaşı Mehmet Topal'a aktardı. Bu oyuncunun sol kanattan ceza alanına yerden ortasında Fernandao, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

76. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. De Souza'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Şener Özbayraklı, sağ köşeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kademeye giren Erkan Kaş, altıpas üzerinde ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

83. dakikada Mehmet Topal'la girdiği mücadelede yerde kalan Deniz Türüç, maça devam edemedi. Kayserispor üç oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakanın kalan süresini 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla nisan ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.