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02.03.2017 21:48:27
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Snapchat, Twitter'ı üçe katladı
Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzında hisse başına değeri yüzde 51 prim yaptı.
02.03.2017 22:53:14
Altı gün arayla iki kez doğum yaptı
Çin’in Hebei eyaletindeki Yichang kentinde bir kadın, oğlunu doğurduktan 6 gün sonra ikiz kız çocukları dünyaya getirdi.
02.03.2017 22:21:44
Nobre, referandumda 'Evet' diyecek
Nobre, anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı.
02.03.2017 22:00:58
HDP'nin referandum sloganı: Sen başkan olamayacaksın
HDP, slogan olarak Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 'Sen başkan olamayacaksın' sözlerini kullandı.
02.03.2017 21:49:02
İtalya’da yine çığ felaketi: 3 ölü
İtalya'nın kuzeybatısındaki Alp Dağları'nda meydana gelen 2 çığ felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.
02.03.2017 21:20:31
Adıyaman'da bir deprem daha!
Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
02.03.2017 21:12:09
PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş'a para cezası verilmesini kararlaştırdı.
02.03.2017 21:08:28
TİMETÜRK
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HABERLERİ
Adıyaman'dan sonra Şanlıurfa da 6 defa sallandı
Gece bekçisi uyuşturucudan gözaltına alındı
Olympiakos kupada yarı finale yükseldi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Eurolegue'de zafer gecesi
Pablo Laso: 'Galatasaray iyi oynadı'
Macaristan-Sırbistan sınırına ikinci tel örgü
Basketbol: THY Avrupa Ligi
'Hatay'da Halk Buluşması' toplantısı
ABD Senatosu, Trump'ın Enerji Bakanı Perry'i onayladı
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