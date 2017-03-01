Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Medipol Başakşehir: 1 - Akhisar Belediyespor: 1Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
66. dakikada Akhisar Belediyespor beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Caner Osmanpaşa'nın ceza sahasına ortasında Cikalleshi, topu Yalçın Ayhan'dan kurtardı, zor pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın ayaklarına çarparak ceza sahası dışına gitti.
76. dakikada konuk ekip etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun ara pasında Muğdat Çelik, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Muğdat'ın şutunda, top yandan auta çıktı.
78. dakikada Akhisar Belediyespor beraberliği yakaladı. Muğdat Çelik'in sağ kanattan altıpas üzerine ortasında Vaz Te, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
81. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçme şansını kullanamadı. Holmen'in ara pasında Napoleoni, ceza sahasında kaleci Lukac ile karşı karşıya kaldı. Napoleoni'nin yerden vuruşunda, kaleci Lukac topu ayaklarıyla önledi. Ceza sahası dışına açılan topa İrfan Can Kahveci vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Bu müsabakanın rövanşı, nisan ayının ilk haftasında Manisa'da oynanacak.